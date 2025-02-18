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Экономика

Евро, рубли и тенге подешевели по отношению к сому. Курсы валюты на 18 февраля

Фото из интернета. Российский рубль и тенге после активного роста на прошлой недели вновь стали дешеветь

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились по отношению к сому, юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,31 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки немного подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 91,16 сома, продают — по 92,14 сома. Официальный курс — 91,5951 сома (снижение — 0,03 процента).

Российский рубль заметно подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,943 сома, продают — по 0,985 сома. Курс Национального банка — 0,9599 сома (падение — 1,29 процента).

Курс казахского тенге также снизился. Сегодня его покупают по 0,118 сома, продают — по 0,1908 сома. Официальный курс — 0,1753 сома (снижение — 0,79 процента).

Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 12 сомов, продают — по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0471 сома (рост — 0,08 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320244/
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