ГНС упрощает сделки с недвижимостью: отменена справка о задолженности по налогам

С 24 февраля 2025 года налогоплательщикам Кыргызстана больше не потребуется получать обязательную справку об отсутствии задолженности по налогам при регистрации или перерегистрации недвижимости. Решение об отмене этого требования принял глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря интеграции систем ГНС, ГУ «Салык Сервис» и ГУ «Кадастр» продавцы недвижимости смогут получать информацию о наличии или отсутствии налоговой задолженности непосредственно в регистрационных органах. При наличии долга там же будет доступна информация о способах его онлайн-погашения.

Отмена справки ускорит оформление сделок, снизит бюрократическую нагрузку и минимизирует коррупционные риски, связанные с получением документа.

«Гражданам для ускоренного получения нужной бумаги часто приходилось платить дополнительные суммы. Отмена справки о задолженности по налогам означает, что теперь налогоплательщики могут сосредоточиться на других аспектах сделки, не отвлекаясь на необходимость получения дополнительных документов. Данное решение — это именно тот шаг, который снижает административные барьеры и создает более удобные и доступные условия для граждан и бизнеса», — говорится в сообщении.