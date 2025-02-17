В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан сократился на 23 процента по сравнению с 2023-м. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что всего импортировано товаров на $851 миллион. Доля европейской продукции составила 7 процентов в общем объеме импорта по итогам года.

Нацстатком указал, из каких стран больше всего импортировано товаров в КР: