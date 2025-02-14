В южной столице начали строить IT-городок в рамках проекта «Ош-сити»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт строительству IT-городка, являющегося частью масштабного проекта «Ош-сити». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что основная цель проекта — устойчивое развитие регионов в рамках государственной политики. Ключевыми аспектами являются активное использование современных технологий, развитие массового жилищного строительства и поддержка IT-сферы для повышения конкурентоспособности Кыргызстана.

«Благодаря этому проекту Ош станет культурным и материальным наследием всего тюркского мира, а также крупным провайдером Великого шелкового пути. Одним из значимых шагов в этом направлении является проект «Ош-сити» и его IT-городок», — заявил Садыр Жапаров.

IT-городок, по словам президента, станет современным инновационным комплексом для жителей, предпринимателей и IT-специалистов. Проект предусматривает создание полноценной инфраструктуры: жилой, социальной, коммерческой и IT, отвечающей всем требованиям населения и бизнеса.

«Реализация этого масштабного проекта внесет вклад в улучшение качества жизни граждан и развитие ключевых секторов экономики. В процессе строительства будут созданы тысячи рабочих мест, что снизит уровень миграции. После завершения проекта в IT-городке появятся рабочие места в сфере образования, здравоохранения и IT-индустрии», — отметил президент.

В рамках проекта построят жилой комплекс площадью 1 миллион квадратных метров, включающий более 10 тысяч квартир. Часть из них передут Государственной ипотечной компании. Дома оснастят энергосберегающими системами и высокоскоростным интернетом.

Кроме того, планируется строительство современных школ, детских садов, многопрофильного медицинского учреждения, спортивных залов, пешеходных и велосипедных дорожек, а также зон отдыха.

Президент подчеркнул, что IT-городок станет центром притяжения специалистов из разных регионов Кыргызстана и зарубежья, а также площадкой для развития новых технологических инициатив.