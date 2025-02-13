Сом подешевел к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 13 февраля

Фото из интернета. Рубль и тенге начали отыгрывать утерянные в 2024 году позиции и продолжают дорожать

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, юань — подешевел. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают — по 87,81 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 90,44 сома, продают — по 91,4 сома. Официальный курс — 90,6988 сома (рост — 0,51 процента).

Российский рубль продолжает расти в цене. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,916 сома, продают — по 0,944 сома. Курс Национального банка — 0,9153 сома (рост — 1,43 процента).

Курс казахского тенге также вырос. Сегодня его покупают по 0,117 сома, продают — по 0,1881 сома. Официальный курс — 0,1744 сома (рост — 0,98 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12 сомов. Официальный курс — 11,9697 сома (снижение — 0,05 процента).