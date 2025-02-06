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Экономика

Фасоль, шерсть, кашемир. Что еще Кыргызстан будет экспортировать в Китай

На встрече с главой таможенного управления КНР госпожой Сунь Мэйцзюнь замглавы кабмина Кыргызстана Бакыт Торобаев подписал протоколы по экспорту кыргызских товаров в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

По ее данным, среди экспортируемых товаров фасоль, шерсть, кашемир, мясо птицы и субпродукты. 

«Эти протоколы являются важным шагом вперед и будут способствовать развитию наших торгово-экономических отношений», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

Отмечается, что товарооборот между двумя странами увеличился почти в три раза с 2019 по 2023 год. В 2023 году он составил почти $5,4 миллиона, на 31,6 процента больше, чем в 2022-м.  В январе – ноябре 2024 года товарооборот вырос на 6,9 процента, подтверждая успешную динамику двусторонней торговли.

Бакыт Торобаев отметил важность подписания новых протоколов по экспорту сухофруктов, фруктов, овощей и ягод, а также сырьевых шкур крупного рогатого скота и мяса с термической обработкой.

«Мы уверены, что эти товары будут востребованы на китайском рынке и это откроет новые возможности для наших экспортеров», — добавил министр.

Замглавы кабмина предложил открыть представительство сертификационного органа Китая в Кыргызстане для упрощения процесса сертификации и обеспечения доступа продукции на рынок КНР. 

«Мы уверены, что наши совместные усилия приведут к росту взаимной торговли и реализации успешных проектов, которые принесут пользу нашим странам и народам», – заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319120/
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