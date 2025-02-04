Тепловизионное обследование провели на каскаде малых станций «Чакан ГЭС»

На каскаде малых ГЭС, Быстровской ГЭС и Бала-Сарууйской ГЭС, входящих в состав ОАО «Чакан ГЭС», провели тепловизионное обследование оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Кыргызстана.

По ее данным, подобные проверки проводят ежегодно в ночное время в осенне-зимний период для выявления и предотвращения потенциальных аварийных ситуаций, а также для обеспечения надежной и стабильной работы гидроэлектростанций.





Тепловизионное обследование позволяет зафиксировать участки с повышенной температурой на электрических узлах, возникающие под высокой нагрузкой в условиях минусовых температур. Обнаружение перегрева свидетельствует о возможных дефектах контактов.

Все результаты обследования используют для формирования перечня ремонтных мероприятий в 2025 году.