19:36
USD 87.45
EUR 90.38
RUB 0.86
Экономика

Тепловизионное обследование провели на каскаде малых станций «Чакан ГЭС»

На каскаде малых ГЭС, Быстровской ГЭС и Бала-Сарууйской ГЭС, входящих в состав ОАО «Чакан ГЭС», провели тепловизионное обследование оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Кыргызстана.

По ее данным, подобные проверки проводят ежегодно в ночное время в осенне-зимний период для выявления и предотвращения потенциальных аварийных ситуаций, а также для обеспечения надежной и стабильной работы гидроэлектростанций.

Тепловизионное обследование позволяет зафиксировать участки с повышенной температурой на электрических узлах, возникающие под высокой нагрузкой в условиях минусовых температур. Обнаружение перегрева свидетельствует о возможных дефектах контактов.

Все результаты обследования используют для формирования перечня ремонтных мероприятий в 2025 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318877/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Эгерде инвестор кичи ГЭС курбаса, анын жери мамлекетке кайтарылат
Для строительства ГЭС и водохранилища в Таласском районе трансформировали земли
Минэнерго организует бесплатную экскурсию по ГЭС для всех желающих
Кыргызстан и ЕАБР построят Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС
Зеленая энергетика. С какими трудностями сталкиваются инвесторы в Кыргызстане
В Кыргызстане каждый год будут запускать минимум две-три ГЭС — Минэкономики
Почему ГЭС теряют свои преимущества, рассказали эксперты
Норвежская компания разработала предварительное ТЭО для малой ГЭС на реке Тар
На частичную реконструкцию Быстровской ГЭС Всемирный банк выделил $4,6 миллиона
Кыргызстан предлагает Китаю рассмотреть вопрос строительства ГЭС в стране
Популярные новости
Государственная ипотека. Кто и&nbsp;как ее&nbsp;может получить Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;3&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на 3 февраля
В&nbsp;Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;31&nbsp;января Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января
Бизнес
Успевайте! До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; остались считанные дни Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
4 февраля, вторник
18:59
Тепловизионное обследование провели на каскаде малых станций «Чакан ГЭС» Тепловизионное обследование провели на каскаде малых ст...
18:46
Как менялись название и подчиненность Службы исполнения наказаний в КР за 30 лет
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 4 февраля. Что показывают датчики
18:15
В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний
18:10
В Иссык-Атинском районе у мужчины изъяли 12 брикетов гашиша