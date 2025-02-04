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Экономика

Запрет на экспорт скота не связан со словами Жанара Акаева — Ветеринарная служба

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приняло приказ от 11 января 2025 года, утверждающий перечень сельскохозяйственных товаров, на вывоз которых вводятся ограничительные меры. Об этом 24.kg рассказал заместитель директора Ветеринарной службы Бакыт Шарапов.

По его заверению, цель нововведений — обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизация рыночных цен на продовольственные товары.

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Согласно приказу, вводится квота на вывоз с территории Кыргызстана крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз старше 12 месяцев на полгода. В министерстве подчеркивают, что ограничения не являются постоянными и носят временный характер.

«Сейчас Минсельхоз занимается необходимыми процедурами по выдаче квот, что займет определенное время. После завершения этой работы мы начнем принимать заявки от предпринимателей на экспорт сельскохозяйственных животных. После рассмотрения заявок будет выдача квот экспортерам», — отметил Бакыт Шарапов.

После выдачи квот Ветеринарная служба проведет необходимые мероприятия в соответствии с требованиями страны-импортера и выдаст требуемые документы.

«Мы призываем предпринимателей к пониманию и терпению. Министерство стремится к прозрачной и справедливой системе выдачи квот, которая позволит учесть интересы всех участников рынка», — рассказал заместитель директора Ветслужбы.

Он подчеркнул, что введение ограничительных мер не связано с недавними высказываниями депутата Жанара Акаева.

«Принятие приказа обусловлено исключительно необходимостью обеспечения продовольственной безопасности республики», — добавил Бакыт Шарапов.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев рассказал о поездке в Ош, где узнал, что в Узбекистан еженедельно вывозят от 15 до 20 тысяч голов скота. С каждого животного сотрудники Ветеринарной службы собирают по 100 сомов для главы ведомства. Вследствие чего нардеп обратился в ГКНБ с просьбой расследовать ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318838/
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