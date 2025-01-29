На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев рассказал о своей поездке в Ош, где узнал, что в Узбекистан еженедельно вывозится от 15 до 20 тысяч голов скота. И с каждого животного сотрудники Ветеринарной службы собирают по 100 сомов для главы ведомства.

«Я забыл его фамилию, зовут Улугбек. Когда собирают деньги, так и говорят, что это Улугбеку. И это подтвердили немало предпринимателей. Я обращаюсь к главе Госкомитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву с просьбой разобраться в этом деле», — сказал депутат.

Парламентарий сказал, что предпринимали в Оше могут это подтвердить.

Добавим, вероятно, речь идет о директоре Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улугбеке Кожобергенове.