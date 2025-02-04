09:56
USD 87.45
EUR 89.58
RUB 0.88
Экономика

Сом подорожал к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 4 февраля

Фото из интернета. Доллар стабилен вторую неделю, последние несколько дней в состоянии покоя находится и юань

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились по отношению к сому. Доллар и юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро продолжает дешеветь и вновь упал ниже отметки в 90 сомов. Сегодня его покупают в среднем по 89,69 сома, продают по 90,66 сома. Официальный курс — 89,5794 сома (снижение — 0,35 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,869 сома, продают по 0,899 сома. Курс НБ КР — 0,8815 сома (падение — 0,98 процента).

Курс казахского тенге тоже снизился. Сегодня его покупают по 0,1153 сома, продают по 0,1836 сома. Официальный курс — 0,1677 сома (снижение — 0,65 процента).

Китайский юань несколько дней стабилен. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,2 сома. Официальный курс — 12,0598 сома (без изменений).

  • Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318817/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 февраля
Рубль и тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на 3 февраля
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января
Сом дорожает к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 31 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 января
Сом подорожал к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 30 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 января
Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар стабилен. Курсы валюты на 29 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 января
Рубль и тенге подорожали, доллар стабилен. Курсы валюты на 28 января
Популярные новости
Государственная ипотека. Кто и&nbsp;как ее&nbsp;может получить Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;3&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на 3 февраля
В&nbsp;Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;31&nbsp;января Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января
Бизнес
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
В&nbsp;Оше завершился AI&nbsp;City Hackathon: победители получили призы от&nbsp;MEGA В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;АО&nbsp;&laquo;НПК&raquo; (Казахстан) подписали меморандум ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
4 февраля, вторник
09:43
Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Интервидение» подписал Путин Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Инте...
09:31
На видео попало, как двое парней грабят магазин. Подозреваемых задержали
09:25
Сом подорожал к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 4 февраля
09:23
Михаил Мишустин снова решил переговорить с Адылбеком Касымалиевым: что обсуждали
09:15
Азиада. С кем сыграет сборная Кыргызстана по керлингу