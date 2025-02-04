Сом подорожал к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 4 февраля

Фото из интернета. Доллар стабилен вторую неделю, последние несколько дней в состоянии покоя находится и юань

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились по отношению к сому. Доллар и юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро продолжает дешеветь и вновь упал ниже отметки в 90 сомов. Сегодня его покупают в среднем по 89,69 сома, продают по 90,66 сома. Официальный курс — 89,5794 сома (снижение — 0,35 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,869 сома, продают по 0,899 сома. Курс НБ КР — 0,8815 сома (падение — 0,98 процента).

Курс казахского тенге тоже снизился. Сегодня его покупают по 0,1153 сома, продают по 0,1836 сома. Официальный курс — 0,1677 сома (снижение — 0,65 процента).

Китайский юань несколько дней стабилен. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,2 сома. Официальный курс — 12,0598 сома (без изменений).