Криптобиржи в Кыргызстане. Сколько они приносят в бюджет и как контролируются

В Кыргызстане работают восемь криптобирж. Рынок цифровых активов в стране находится под государственным контролем: для работы бирж, обменников и майнеров установлены правила. Как именно регулируется криптовалюта, кто управляет биржами и сколько они платят государству — в обзоре 24.kg.
Как регулируются криптобиржи и обменки
В конце января 2022-го в Кыргызстане приняли Закон «О виртуальных активах», который вступил в силу 28 июля того же года. Документ регулирует все, что связано с виртуальными активами: их создание, выпуск, хранение и обращение.
16 сентября 2022-го кабмин принял постановление, расширив полномочия Службы регулирования и надзора за финансовым рынком на виртуальные активы. Утвердили несколько нормативных документов, которые определяют правила работы в этой сфере:
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положение работы криптобирж и ведение их реестра;
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положение работы обменников виртуальных активов и их реестра;
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положение о выпуске и обращении виртуальных активов, ведении реестра эмиссий;
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порядок регистрации и получения сертификата для майнинга.
Основные положения этих документов:
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Для криптобирж установлены требования к их работе, порядок лицензирования и ведение реестра.
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Для обменников – те же требования, что и для бирж, но с акцентом на обмен виртуальных активов.
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Для выпуска активов – правила эмиссии, первичного размещения, регистрации и ведения реестра.
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Для майнеров – процесс регистрации и получения сертификата для работы.
В Кыргызстане виртуальные активы не считаются деньгами, валютой или ценными бумагами. Единственное официальное платежное средство – сом.
Эмитировать (выпускать) виртуальные активы могут как физические, так и юридические лица. Однако сделки с незарегистрированными активами запрещены. Исключение – активы, которые торгуются на зарубежных биржах и включены в их листинг.
Кроме того, закон определяет, какие услуги могут предоставлять компании, работающие с виртуальными активами:
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покупка и продажа виртуальных активов;
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их обмен и перевод;
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хранение и управление;
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финансовые услуги, связанные с первичным размещением активов.
Операторы обмена занимаются исключительно покупкой, продажей и обменом активов, а криптобиржи могут предоставлять весь спектр услуг, предусмотренный законом.
Какую сумму криптобиржи перечислили в бюджет
В Кыргызстане работают восемь криптобирж, которые в прошлом году перечислили в бюджет 29,3 миллиона сомов:
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ЗАО «Современные цифровые технологии» – 3,9 миллиона сомов.
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Директор и учредитель: Асан Усупов.
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В числе учредителей: «Эссигруп Инвестментс Лимитед».
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ОАО «БитРуби» – 2,1 миллиона сомов.
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Директор и учредитель: Эрлан Адамалиев.
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ЗАО «ТокенСпот» – 598 тысяч сомов.
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Директор и учредитель: Роман Морев.
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Учредитель: Павел Нечаев.
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ОАО «ЭксПрайм» – 1 тысячу сомов.
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Директор и руководитель: Александр Лигай.
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Учредитель: Вячеслав Лигай.
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ЗАО «Азимут Капитал» – 15,4 тысячи сомов.
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Директор и учредитель: Атабек Абдылдаев.
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ЗАО «Биатекс» – 0 сомов.
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Директор: Апсалам уулу Улукбек.
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Учредителей: 5.
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ЗАО «Биткор» – 14,3 миллиона сомов.
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Директор: Айна Арнаймин.
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Учредитель: Азамат Акылакунов.
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ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж» – 8,4 миллиона сомов.
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Директор: Алмазбек Шабданов.
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Учредителей: 4.
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В Кыргызстане криптообменников значительно больше, чем криптобирж. По данным Госфиннадзора, их в стране около 138. Полный список доступен по ссылке.
Какие планы у правительства
В ноябре 2024 года экс-глава кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что Минфин планирует выпустить цифровую валюту в 2025-м. Под цифровые облигации и казначейские векселя хотели заложить до 20 миллиардов сомов, которые были бы обеспечены золотом.
Он отмечал, что центральные банки теряют монополию на выпуск денег, поскольку сейчас криптовалюту может создать любой человек с гаджетом.
Акылбек Жапаров сообщал, что доллар стали использовать в политических играх: задерживали платежи без объяснения причин. Поэтому страны БРИКС разрабатывают альтернативу — новую валюту или криптовалюту. Кыргызстан намерен двигаться в этом направлении и открыл в январе текущего года свою криптобиржу.