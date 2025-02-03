Криптобиржи в Кыргызстане. Сколько они приносят в бюджет и как контролируются

В Кыргызстане работают восемь криптобирж. Рынок цифровых активов в стране находится под государственным контролем: для работы бирж, обменников и майнеров установлены правила. Как именно регулируется криптовалюта, кто управляет биржами и сколько они платят государству — в обзоре 24.kg.

Как регулируются криптобиржи и обменки

В конце января 2022-го в Кыргызстане приняли Закон «О виртуальных активах», который вступил в силу 28 июля того же года. Документ регулирует все, что связано с виртуальными активами: их создание, выпуск, хранение и обращение.

16 сентября 2022-го кабмин принял постановление, расширив полномочия Службы регулирования и надзора за финансовым рынком на виртуальные активы. Утвердили несколько нормативных документов, которые определяют правила работы в этой сфере:

положение работы криптобирж и ведение их реестра;

положение работы обменников виртуальных активов и их реестра;

положение о выпуске и обращении виртуальных активов, ведении реестра эмиссий;

порядок регистрации и получения сертификата для майнинга.

Основные положения этих документов:

Для криптобирж установлены требования к их работе, порядок лицензирования и ведение реестра. Для обменников – те же требования, что и для бирж, но с акцентом на обмен виртуальных активов. Для выпуска активов – правила эмиссии, первичного размещения, регистрации и ведения реестра. Для майнеров – процесс регистрации и получения сертификата для работы.

В Кыргызстане виртуальные активы не считаются деньгами, валютой или ценными бумагами. Единственное официальное платежное средство – сом.

Эмитировать (выпускать) виртуальные активы могут как физические, так и юридические лица. Однако сделки с незарегистрированными активами запрещены. Исключение – активы, которые торгуются на зарубежных биржах и включены в их листинг.

Кроме того, закон определяет, какие услуги могут предоставлять компании, работающие с виртуальными активами:

покупка и продажа виртуальных активов;

их обмен и перевод;

хранение и управление;

финансовые услуги, связанные с первичным размещением активов.

Операторы обмена занимаются исключительно покупкой, продажей и обменом активов, а криптобиржи могут предоставлять весь спектр услуг, предусмотренный законом.

Какую сумму криптобиржи перечислили в бюджет

В Кыргызстане работают восемь криптобирж, которые в прошлом году перечислили в бюджет 29,3 миллиона сомов:

В Кыргызстане криптообменников значительно больше, чем криптобирж. По данным Госфиннадзора, их в стране около 138. Полный список доступен по ссылке.

Какие планы у правительства

В ноябре 2024 года экс-глава кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что Минфин планирует выпустить цифровую валюту в 2025-м. Под цифровые облигации и казначейские векселя хотели заложить до 20 миллиардов сомов, которые были бы обеспечены золотом.

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Он отмечал, что центральные банки теряют монополию на выпуск денег, поскольку сейчас криптовалюту может создать любой человек с гаджетом.

Акылбек Жапаров сообщал, что доллар стали использовать в политических играх: задерживали платежи без объяснения причин. Поэтому страны БРИКС разрабатывают альтернативу — новую валюту или криптовалюту. Кыргызстан намерен двигаться в этом направлении и открыл в январе текущего года свою криптобиржу.