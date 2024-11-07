Министерство финансов Кыргызстана выпустит цифровую валюту. Об этом сегодня журналистам сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Фото пресс-службы кабмина

По его словам, под цифровые облигации и казначейские векселя планируется заложить до 20 миллиардов сомов. Они будут обеспечены золотом. Соответствующие поправки в действующее законодательство будут направлены в Жогорку Кенеш для принятия.

Глава кабмина считает, что монополия центральных банков на эмиссию денег заканчивается. Сейчас каждый, у кого есть гаджет, может эмитировать криптовалюту в различные коины.

Акылбек Жапаров также затронул вопрос о роли доллара в экономике. Он посетовал, что доллар стали политизировать.

«Мы отправляем платежи, их задерживают без объяснения причин. Иногда задержки достигают трех месяцев. Это препятствует торговле. Денег нет — нет торговли», — сказал он.

По мнению главы кабмина, весь мир стал обходить доллар и придумывать валюту, которая бы обеспечивала товарооборот.

«Страны БРИКС как раз над этим и работают, можно жить без доллара и евро. Думаю, появится новый инструментарий. Это может быть криптовалюта, может быть валюта, обеспеченная золотовалютными запасами этих стран. В Кыргызстане мы будем работать над этим вопросом, у нас появится криптобиржа», — добавил он.

Ранее Нацбанк сообщал, что цифровой сом в Кыргызстане может появиться в 2027 году. Соответствующие поправки в конституционный Закон «О Национальном банке» предлагал регулятор.

В справке-обосновании говорится, что документ разработан в целях запуска пилотного проекта национальной цифровой валюты «цифровой сом», а также создания правовой основы.

А Министерство экономики и коммерции подготовило проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам виртуальных активов» «в целях внедрения в Кыргызстане криптобанков, которые в качестве предпринимательской деятельности будут предоставлять один или несколько видов банковских услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии».