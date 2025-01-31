11:12
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Экономика

Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января

Информация актуальна на момент публикации. Курсы указаны для наличного обмена валюты. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

Официальный курс Нацбанка КР и курсы валют в обменных пунктах Бишкека можно посмотреть здесь.

  • Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318495/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Сом дорожает к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 31 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 января
Сом подорожал к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 30 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 января
Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар стабилен. Курсы валюты на 29 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 января
Рубль и тенге подорожали, доллар стабилен. Курсы валюты на 28 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 января
Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на 27 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 января
Популярные новости
Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС
В&nbsp;Кыргызстане планируется строительство завода по&nbsp;производству трансформаторов В Кыргызстане планируется строительство завода по производству трансформаторов
Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на&nbsp;27&nbsp;января Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на 27 января
Сом подорожал к&nbsp;евро, российскому рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;30&nbsp;января Сом подорожал к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 30 января
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Новогоднее волшебство вашим детям&raquo; успешно завершена Стимулирующая лотерея «Новогоднее волшебство вашим детям» успешно завершена
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; от&nbsp;MEGA 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО «Яндекс Плюс» от MEGA 90 дней БЕСПЛАТНО
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил высокий ESG-рейтинг «Элдик Банк» получил высокий ESG-рейтинг
Акция: кредиты по&nbsp;ставкам от&nbsp;17&nbsp;процентов от&nbsp;ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;! Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!
31 января, пятница
11:02
Депутат Жогорку Кенеша рассказал о школе, где учатся в четыре смены Депутат Жогорку Кенеша рассказал о школе, где учатся в ...
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января
10:58
Представляются чекистами. ГКНБ предупредил о мошенниках
10:46
«КазМунайГаз — Аэро» заходит на авиационный рынок Кыргызстана
10:40
Два пожарных расчета тушат горящий детский сад в Бишкеке