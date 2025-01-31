Сом дорожает к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 31 января

Фото из интернета. Доллар стабилен неделю, последние два дня в таком же состоянии находится и юань

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились по отношению к сому, евро — снизился. Доллар и юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,48 сома, продают по 91,46 сома. Официальный курс — 91,1448 сома (снижение — 0,02 процента).

Российский рубль вновь дешевеет. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,875 сома, продают по 0,904 сома. Курс НБ КР — 0,8853 сома (снижение — 0,71 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1157 сома, продают по 0,1835 сома. Официальный курс — 0,1684 сома (снижение — 0,47 процента).

Китайский юань вторые сутки стабилен. В среднем его покупают по 11,7 сома, продают по 12,3 сома. Официальный курс — 12,0598 сома (без изменений).

Национальный банк 13 января провел первую в 2025 году валютную интервенцию. Он продал $79 миллионов.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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