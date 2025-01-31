Кыргызстан и Казахстан договорились углубить стратегическое партнерство

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы. Они обсудили укрепление сотрудничества в ключевых секторах экономики и подтвердили курс на реализацию ранее достигнутых договоренностей, сообщила пресс-служба кабмина.

«Казахстан — наш добрый сосед, братское государство и один из основных торговых партнеров. В прошлом году двусторонние отношения вышли на новый этап развития», — отметил Адылбек Касымалиев.

Олжас Бектенов поздравил его с назначением на пост и пригласил с официальным визитом в Казахстан. Он подчеркнул, что Кыргызстан остается стратегическим союзником и ключевым партнером в регионе.

В ходе переговоров стороны обсудили:

ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года;

планы по развитию торгово-экономических связей, включая увеличение объемов взаимных поставок;

совместные проекты в транспортной и энергетической сферах, направленные на усиление региональной интеграции;

расширение инвестиционного сотрудничества, особенно в промышленности и логистике.

Казахстан занимает одно из первых мест среди торговых партнеров Кыргызстана. В 2023-м товарооборот между странами превысил $1,3 миллиарда, а в 2024 году стороны активизировали совместные инфраструктурные инициативы.

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