09:41
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Экономика

Кыргызстан и Казахстан договорились углубить стратегическое партнерство

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы. Они обсудили укрепление сотрудничества в ключевых секторах экономики и подтвердили курс на реализацию ранее достигнутых договоренностей, сообщила пресс-служба кабмина.

«Казахстан — наш добрый сосед, братское государство и один из основных торговых партнеров. В прошлом году двусторонние отношения вышли на новый этап развития», — отметил Адылбек Касымалиев.

Олжас Бектенов поздравил его с назначением на пост и пригласил с официальным визитом в Казахстан. Он подчеркнул, что Кыргызстан остается стратегическим союзником и ключевым партнером в регионе.

 В ходе переговоров стороны обсудили:

  • ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года;

  • планы по развитию торгово-экономических связей, включая увеличение объемов взаимных поставок;

  • совместные проекты в транспортной и энергетической сферах, направленные на усиление региональной интеграции;

  • расширение инвестиционного сотрудничества, особенно в промышленности и логистике.

Казахстан занимает одно из первых мест среди торговых партнеров Кыргызстана. В 2023-м товарооборот между странами превысил $1,3 миллиарда, а в 2024 году стороны активизировали совместные инфраструктурные инициативы. 

Особое внимание уделяется:

  • синхронизации транспортных коридоров в рамках ЕАЭС;

  • реализации проектов в энергетике, включая модернизацию энергосетей;

  • упрощению процедур на границе для ускорения грузопотоков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318476/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Опасную бактерию нашли в курице, которую ввозят в Кыргызстан из Казахстана
В Казахстане еще четыре банка приостановили выдачу карт нерезидентам
Казахстанка Ангелина Лукас вошла в топ-25 самых красивых боксерш мира
Казахстанский футболист перейдет в «Челси» за 4,3 миллиона евро
В Казахстане произошел сбой в работе государственных сайтов
Только 5 килограммов картофеля в руки: рост цен в Казахстане
Быйыл Эгемендүүлүк күнүнө карата негизги иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Адылбек Касымалиев Ош облусунда турак жай комплексинин курулушу менен таанышты
В Казахстане два банка приостановили открытие карт для нерезидентов страны
Спецоперация. В Казахстане задержали 118 человек, финансировавших ОПГ
Популярные новости
Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС
В&nbsp;Кыргызстане планируется строительство завода по&nbsp;производству трансформаторов В Кыргызстане планируется строительство завода по производству трансформаторов
Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на&nbsp;27&nbsp;января Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на 27 января
Сом подорожал к&nbsp;евро, российскому рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;30&nbsp;января Сом подорожал к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 30 января
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил высокий ESG-рейтинг «Элдик Банк» получил высокий ESG-рейтинг
Акция: кредиты по&nbsp;ставкам от&nbsp;17&nbsp;процентов от&nbsp;ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;! Акция: кредиты по ставкам от 17 процентов от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»!
eSIM от&nbsp;MEGA: активируй новый номер и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
31 января, пятница
09:35
Жанар Акаев: Мэр должен заниматься городом, а не бесконечными заседаниями Жанар Акаев: Мэр должен заниматься городом, а не бескон...
09:29
Кыргызстан и Казахстан договорились углубить стратегическое партнерство
09:23
Сом дорожает к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 31 января
09:23
Минтруда хочет трудоустраивать кыргызстанцев в Саудовской Аравии
09:17
С начала войны в плену в Украине находится около 30 граждан Центральной Азии