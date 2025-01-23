Сом подешевел почти ко всем основным валютам. Курсы на 23 января

Фото из интернета. Ослабление сома по отношению ко всем основным валютам наблюдается второй день

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня повысились по отношению к сому, доллара — не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,63 сома, продают по 91,6 сома. Официальный курс — 91,1535 сома (рост — 0,6 процента).

Российский рубль также подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,867 сома, продают по 0,9 сома. Курс НБ КР — 0,8807 сома (рост — 1,97 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1148 сома, продают по 0,1836 сома. Официальный курс — 0,1678 сома (рост — 1,39 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,55 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0198 сома (рост — 0,09 процента).

Национальный банк 13 января провел первую в 2025 году валютную интервенцию. Он продал $79 миллионов.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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