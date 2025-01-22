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Экономика

Включение криптовалют в золотовалютные резервы прокомментировал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев объяснил, почему регулятор осторожно относится к вопросу включения криптовалют в золотовалютные резервы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В настоящее время некоторые центральные банки мира обсуждают возможность включения криптовалют в свои золотовалютные резервы. Национальный банк Кыргызской Республики внимательно следит за развитием этого вопроса, однако на данный момент относится к данной идее с осторожностью по нескольким причинам, уточнил он.

По его словам, Нацбанк придерживается ключевых принципов управления золотовалютными резервами: обеспечение их безопасности, ликвидности и доходности. Это означает, что резервы должны размещаться исключительно в надежных и низкорискованных активах.

«Во-вторых, криптовалюты известны своей высокой волатильностью и резкими колебаниями стоимости, что делает их крайне рискованным выбором для резервов, призванных служить гарантией экономической стабильности.

Еще один сдерживающий фактор — зависимость ликвидности криптовалют от законодательных и регуляторных условий. Любое ужесточение регулирования в отдельных юрисдикциях может существенно ограничить доступность и использование цифровых активов, что создает дополнительные риски для Национального банка.

К тому же криптовалюты пока не получили международного признания как надежный инструмент для формирования резервов. Даже центральные банки крупных экономически развитых стран пока лишь изучают потенциал цифровых активов, но не включают их в состав своих золотовалютных резервов», — отметил Мелис Тургунбаев.

Он добавил, что также необходимо учитывать правовую неопределенность, связанную с использованием криптовалют, а также риски их применения в нелегальной деятельности. Для Национального банка приоритетами остаются прозрачность и финансовая устойчивость.

Тем не менее Нацбанк продолжает изучать современные финансовые технологии, включая возможности цифровых валют.

В настоящее время основное внимание уделяется разработке собственной цифровой валюты — «цифрового сома», который может быть адаптирован под нужды экономики страны и минимизировать возможные риски.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317594/
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