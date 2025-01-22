Захлебнулись в бумагах. Внедрение системы ЭТТН обсудили бизнес и чиновники

Представители малого и среднего бизнеса встретились с чиновниками Министерства экономики и коммерции, Государственной налоговой службы и депутатами Жогорку Кенеша и обсудили вопрос оформления электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН), налоговое администрирование и правовую защиту предпринимателей.

Внедрение системы ЭТТН остается одним из самых актуальных вопросов для бизнеса. Предприниматели отмечают, что вместо обещанного упрощения документооборота созданы трудности.

Госорганам пожаловались, что предприниматели просто «захлебнулись в бумагах».

По словам одной из участниц встречи Назиры Дооротбековой, системы налогового контроля не связаны между собой, приходится дублировать документы. Тратится время на бюрократию, а налоговики зачастую сами не могут объяснить, как правильно вести учет.

Глава Союза налоговых консультантов Татьяна Ким добавила, что основная проблема заключается в отсутствии интеграции между ЭТТН и системой электронных счетов-фактур.

«Две системы работают раздельно, это создает путаницу. Бизнес вынужден заполнять одни и те же данные в разных электронных кабинетах, что отнимает время и увеличивает риски ошибок. Нужно срочно интегрировать их и убрать дублирование», — сказала она.

Ранее глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов пообещал обучить всех налоговиков.

«Вопрос кадров для нас на первом месте. Мы будем обучать и натаскивать всех сотрудников, чтобы они были такими профессионалами, как мои заместители», — пообещал председатель ГНС.

23 декабря на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Алмамбет Шыкмаматов выступил с предложением отменить электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) в ее текущем виде.