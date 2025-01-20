Доллар, евро и юань немного подорожали. Курс валюты на 20 января

Фото из интернета. Валютный рынок Кыргызстана стабилизировался и курсы пока меняются незначительно

Официальные курсы доллара, евро и юаня повысились по отношению к сому, российского рубля и тенге — снизились. Тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,58 сома, продают по 90,55 сома. Официальный курс — 90,0473 сома (рост — 0,01 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,845 сома, продают по 0,873 сома. Курс НБ КР — 0,8497 сома (снижение — 0,33 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1147 сома, продают по 0,1819 сома. Официальный курс — 0,165 сома (снижение — 0,13 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,55 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9332 сома (рост — 0,01 процента).

Национальный банк 13 января провел первую в 2025 году валютную интервенцию. Он продал $79 миллионов.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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