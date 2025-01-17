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Экономика

В Базар-Коргоне для строительства солнечной электростанции трансформируют землю

В Базар-Коргонском районе для строительства солнечной электростанции трансформируют 148,83 гектара земли. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Уточняется, что участки переведены из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Решение принято для начала строительства солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Местные органы власти обязаны внести изменения в учетную документацию; обеспечить целевое использование участков; возместить убытки сельскохозяйственного производства в соответствии с законодательством; разработать и утвердить градостроительные документы.

Документом предусмотрены изъятие земель в случае их нецелевого использования и сохранение объектов историко-культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317019/
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