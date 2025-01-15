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Экономика

Беспроцентные кредиты на 8,4 миллиарда сомов выделил Минфин предпринимателям

Беспроцентные кредиты на 8,4 миллиарда сомов выделил Минфин предпринимателям, сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин напомнил, что с сентября 2022 года малый и средний бизнес начали получать беспроцентные кредиты в рамках поддержки микро -, малых и средних предприятий.

По состоянию на 1 января 2025 года общая сумма беспроцентных кредитов составила 8 миллиардов 451 миллион 301 тысяча 18 сомов. Кредиты получили 11 тысяч 269 предпринимателей.

До 1 миллиона сомов получили 9 тысяч 520 предпринимателей. До 3 миллионов — 1 тысяча 749 человек.

Проект реализуется на всей территории страны до июля 2027 года.

Как отметили в Минфине, 31 марта 2021 года запущен проект «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий». Он финансируется Всемирным банком и Азиатским инвестиционным банком инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316786/
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