Стандарт API для обмена информации банковских и платежных услуг разработал НБ КР

Национальный банк разработал проект «Стандарта API для обмена и доступа к информации банковских и платежных услуг». Документ вынесен на общественное обсуждение.
Он предусматривает принципы и стандарты API для обмена данными в рамках взаимодействия через открытые банковские интерфейсы и преследует цель — создать единый подход к взаимодействию участников среды открытых API, обеспечивая прозрачность, безопасность и доступность данных.
«Application programming interfaces — это набор процедур, протоколов и инструментов для создания программных приложений. API определяет, как должны взаимодействовать программные компоненты», — пояснил автор инициативы.
Документом вводятся определения, такие как:
- многофакторная аутентификация — аутентификация, которая основана на использовании двух или более элементов, классифицированных как знания, владение и неотъемлемость. Эти пункты являются независимыми, поскольку нарушение одного не угрожает надежности других;
- открытые API — программные интерфейсы, предоставляющие возможность цифрового обмена данными на основе унифицированного стандарта API;
- пользователь — физическое лицо, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, находящееся на обслуживании в банке;
- поставщик платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP) — это коммерческий банк, обслуживающий счет пользователя и публикующая открытые API;
- поставщик услуг по инициировании платежей (PISP) — юридическое лицо, предоставляющее пользователю услугу по инициированию перевода денежных средств;
- поставщик услуг по предоставлению информации о счетах (AISP) — юридическое лицо, предоставляющее пользователю услугу по получению информации о банковском счете (счетах) пользователя;
- согласие — согласие клиента на стороне поставщика API на обработку и передачу данных по банковским счетам между пользователем API и поставщиком API;
- среда открытых API — комплекс стандартов открытых банковских интерфейсов, управление, системы, процессы, безопасность и процедуры, используемые для поддержки участников;
- сторонний поставщик — юридическое лицо, использующее открытые API для доступа к банковскому счету пользователя в целях предоставления информационных услуг (AISP) или для осуществления переводов денежных средств (PISP).