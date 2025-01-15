Стандарт API для обмена информации банковских и платежных услуг разработал НБ КР

Национальный банк разработал проект «Стандарта API для обмена и доступа к информации банковских и платежных услуг». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Он предусматривает принципы и стандарты API для обмена данными в рамках взаимодействия через открытые банковские интерфейсы и преследует цель — создать единый подход к взаимодействию участников среды открытых API, обеспечивая прозрачность, безопасность и доступность данных.

«Application programming interfaces — это набор процедур, протоколов и инструментов для создания программных приложений. API определяет, как должны взаимодействовать программные компоненты», — пояснил автор инициативы.

Документом вводятся определения, такие как: