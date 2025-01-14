11:22
USD 87.44
EUR 89.38
RUB 0.85
Экономика

Зачем Кыргызстану еще один государственный банк, рассказали в Фондовой бирже

Зачем стране нужен еще один государственный банк, рассказали в Кыргызской фондовой бирже. «Кылым Банк» создан для объединения институтов фондового рынка, считает член совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» Медетбек Назаралиев, озвучив свое мнение в эфире «Биринчи радио».

Он отметил, что это благоприятная новость для участников фондового и финансового рынков.

По словам Медетбека Назаралиева, «Кылым Банк» уполномочен выступать центральным контрагентом, национальным депозитарием и нумерующим агентством для присвоения международных кодов местным ценным бумагам.

«Центральный контрагент — инфраструктурная организация на финансовом рынке, у которой есть требования к брокерским компаниям и банкам создавать обеспечение. Это необходимо, чтобы избежать риска неисполнения сделки. В такой ситуации нет необходимости что-то заранее депонировать. На момент заключения сделки я должен обеспечить эти деньги. Центральный контрагент как раз принимает риски, оценивает, насколько вы платежеспособны по отношению к участнику рынка», — пояснил он.

Как отметил эксперт, на Кыргызской фондовой бирже заключаются сделки, затем информация поступает в центральный депозитарий, который осуществляет переход прав собственности, уполномоченные коммерческие банки выполняют перевод денежных средств.

Напомним, ранее председатель кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о создании «Кылым Банка» со 100-процентной долей государства. Цель создания нового финансового учреждения — развитие банковской сферы и финансовой системы КР.

Уставный капитал банка составит 1 миллиард сомов, номинальная стоимость одной акции — 1 тысяча сомов. К 2027 году уставный капитал нового банка должен возрасти до 5 миллиардов сомов.

В Кыргызстане есть еще четыре государственных банка: «Айыл Банк», «РСК Банк», Государственный банк развития и «Керемет Банк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316663/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создан еще один государственный банк — «Кылым Банк»
Популярные новости
Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;10&nbsp;января Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на 10 января
В&nbsp;Кыргызстане подешевел бензин. Но&nbsp;это временно В Кыргызстане подешевел бензин. Но это временно
Каждая семья в&nbsp;Кыргызстане способна покрывать ипотечные выплаты, уверены в&nbsp;ГИК Каждая семья в Кыргызстане способна покрывать ипотечные выплаты, уверены в ГИК
Сом подешевел почти ко&nbsp;всем валютам, кроме евро. Курсы на&nbsp;13&nbsp;января Сом подешевел почти ко всем валютам, кроме евро. Курсы на 13 января
Бизнес
Сервис &laquo;Мой Дом&nbsp;&mdash; единая квитанция&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
14 января, вторник
11:18
На Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось 50 процентов подержанных авто из Китая На Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось 50 процентов по...
11:11
Не ниже среднего. На каком уровне должны владеть госязыком в Кыргызстане
11:06
По итогам 2024 года ВВП Кыргызстана превысил 1,5 триллиона сомов
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 января
10:56
В Бишкеке горит трехэтажный дом