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Экономика

В Кыргызстане создан еще один государственный банк — «Кылым Банк»

В Кыргызстане создан еще один государственный банк — «Кылым Банк». Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, создано открытое акционерное общество «Кылым Банк» со 100-процентной долей государства.

Как поясняется, цель создания нового финансового учреждения — развитие банковской сферы и финансовой системы КР.

Уставный капитал банка составит 1 миллиард сомов, номинальная стоимость одной акции — 1 тысяча сомов. К 2027 году уставный капитал нового банка должен возрасти до 5 миллиардов сомов.

Управлению делами президента поручено выделить здание для его размещения. Банк также должны оснастить необходимой техникой и средствами коммуникации.

Напомним, сейчас в Кыргызстане есть четыре государственных банка: «Айыл Банк», «РСК Банк», Государственный банк развития и «Керемет Банк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315966/
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