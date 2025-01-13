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Экономика

Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 января

Информация актуальна на момент публикации. Курсы указаны для наличного обмена валюты. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

Официальный курс Нацбанка КР и курсы валют в обменных пунктах Бишкека можно посмотреть здесь.

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