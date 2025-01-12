Американские компании оплатили $1,2 миллиарда налогов в бюджет России

По данным Newsweek, американские компании перечислили в бюджет России $1,2 миллиарда налогов на прибыль за 2023 год, став крупнейшими иностранными налогоплательщиками в стране.
Как пишет издание, на территории РФ продолжают работать 123 крупные американские организации, включая Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble и другие. Общее количество американских компаний, работающих в России, включая средние и мелкие предприятия, превышает 300.
Крупнейшими плательщиками налогов стали:
- Philip Morris International — $220 миллионов;
- PepsiCo — $135 миллионов;
- Mars — $99 миллионов;
- Procter & Gamble — $67 миллионов;
- Mondelez — $62 миллиона;
- Citigroup — $53 миллиона;
- Cargill — $50 миллионов;
- Johnson & Johnson — $42 миллиона.
Эти фирмы, хотя и сократили свои операции, продолжают производить товары и оказывать услуги.
Примечательно, что налоговые поступления от американских компаний даже увеличились, несмотря на снижение их общей выручки в РФ. Если в 2021 году совокупная выручка составляла $50 миллиардов, то в 2023-м упала до $30,5 миллиарда.
Однако объем уплаченных налогов вырос с $915,7 миллиона в 2021 году до $1,2 миллиарда в 2023-м.
Трудности ухода из российского рынка связаны с рядом препятствий, включая необходимость уплаты 15 процентов «налога на выход» и продажу активов с 50-процентным дисконтом. Эти меры позволили российскому бюджету собрать еще $385 миллионов только за первые три месяца 2024 года.
С 2025-го налоговая нагрузка на компании возрастет, так как ставка налога на прибыль увеличится с 20 до 25 процентов.
После США крупнейшими иностранными налогоплательщиками в РФ стали:
- Германия — $693 миллиона;
- Австрия — $579 миллионов.
Это подчеркивает, что иностранные организации продолжают играть значительную роль в поддержании российской экономики, несмотря на международное давление и санкции.