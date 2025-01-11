Налоговая служба собрала более 302 миллиардов сомов в 2024 году

Налоговая служба Кыргызской Республики отчиталась о сборе налогов и страховых взносов за 2024 год. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в государственный бюджет поступило 228 миллиардов 277,1 миллиона сомов налогов и платежей, что на 4 миллиарда 368 миллионов превышает план.

По сравнению с 2023-м сумма налоговых поступлений увеличилась на 43 миллиарда 260,6 миллиона сомов, или на 23 процента.

Также налоговики отчитались о сборе страховых взносов, сумма которых достигла 74 миллиардов 82,7 миллиона сомов. Показатель перевыполнен на 5 миллиардов 22,7 миллиона.

В отличие от 2023 года, сборы увеличились на 9 миллиардов 695,3 миллиона сомов (рост 15 процентов).

В общем за прошлый год в бюджет перечислили 302 миллиарда 359,8 миллиона сомов налогов и страховых взносов.