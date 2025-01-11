13:49
USD 87.00
EUR 89.63
RUB 0.85
Экономика

Налоговая служба собрала более 302 миллиардов сомов в 2024 году

Налоговая служба Кыргызской Республики отчиталась о сборе налогов и страховых взносов за 2024 год. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в государственный бюджет поступило 228 миллиардов 277,1 миллиона сомов налогов и платежей, что на 4 миллиарда 368 миллионов превышает план.

По сравнению с 2023-м сумма налоговых поступлений увеличилась на 43 миллиарда 260,6 миллиона сомов, или на 23 процента.

Также налоговики отчитались о сборе страховых взносов, сумма которых достигла 74 миллиардов 82,7 миллиона сомов. Показатель перевыполнен на 5 миллиардов 22,7 миллиона.

В отличие от 2023 года, сборы увеличились на 9 миллиардов 695,3 миллиона сомов (рост 15 процентов).

В общем за прошлый год в бюджет перечислили 302 миллиарда 359,8 миллиона сомов налогов и страховых взносов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316481/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Победители акции «Требуй чек — выиграй приз!» до сих пор не получили квартиры
Доходы бюджета Кыргызстана превысили прошлогодние показатели
Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя Налоговой службы
Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выходит на новый уровень развития
«Значит причастен». Глава ГКНБ прокомментировал отставку Акылбека Жапарова
Свободные экономические зоны перечислили в бюджет 2,5 миллиарда сомов
Парламент 2025-жылдын бюджетин экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды
Парламент принял бюджет на 2025 год во втором и третьем чтениях
В 2024 году профицит республиканского бюджета ожидается меньше утвержденного
Президент назвал причину, по которой срок замены акцизных марок не продлят
Популярные новости
Налог на&nbsp;топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по&nbsp;1&nbsp;сому с&nbsp;литра ГСМ Налог на топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по 1 сому с литра ГСМ
Российский рубль и&nbsp;доллар подорожали. Курсы валюты на&nbsp;9&nbsp;января Российский рубль и доллар подорожали. Курсы валюты на 9 января
Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на&nbsp;8&nbsp;января Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на 8 января
Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;10&nbsp;января Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на 10 января
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
11 января, суббота
13:33
В Оше оштрафовали пять свадебных кортежей за нарушение ПДД на 75 тысяч сомов В Оше оштрафовали пять свадебных кортежей за нарушение...
13:25
Налоговая служба собрала более 302 миллиардов сомов в 2024 году
12:54
Вопрос присвоения суверенного кредитного рейтинга Кыргызстану обсудили в кабмине
12:36
Бегимай Турусбекова заняла второе место в шоу «Царица». Что пишут в соцсетях
12:21
В Кыргызстане задержали вербовщиков, призывавших участвовать в войне в Украине