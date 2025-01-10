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Экономика

Каждая семья в Кыргызстане способна покрывать ипотечные выплаты, уверены в ГИК

Заместитель председателя правления Государственной ипотечной компании (ГИК) Нурадил Баясов на пресс-конференции рассказал, как оценивается платежеспособность заемщиков и какие критерии учитывают при одобрении ипотеки. 

«У нас по заработку каждого гражданина все документы — справка с работы и о заработной плате — рассматриваются. При выдаче квартиры есть вторичный процесс, который мы тоже рассматриваем. Если человек увольняется или меняет место работы, он не подходит по критериям. Мы отказываем», — сообщил он.

По словам Нурадила Баясова, при вторичной обработке в расчет принимается совокупный семейный доход.

«Если у человека по месту регистрации и месту работы с учетом зарплаты есть определенная сумма, то при вторичной обработке мы рассматриваем совокупный семейный доход. И, по нашим расчетам, если у них есть определенная сумма в стандартном порядке, хватает средств на покрытие. Проценты у нас очень низкие — 4 и 8. По всем этим направлениям у каждой семьи в Кыргызстане, по средней статистике, хватает на покрытие плат и наших процентных ставок», — отметил он.

В ходе оценки учитывается не только доход, но и другие факторы.

«Если гражданин продолжает работу и стабильный доход идет последние 12 месяцев, мы одобряем и рассматриваем совокупный семейный доход. Есть несколько критериев: если у человека состоялось соглашение, приобретение имущества, или переход имущества, или какая-то сделка, или он выехал за границу, или он женился, у супруга или супруги есть имущество, мы не можем одобрить ипотечное кредитование», — пояснил зампред ГИК.

Добавим, что, по данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Бишкеке составляет 36 тысяч сомов ($414). Средняя цена строящихся по госипотеке квартир за квадратный метр составляет $650.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316382/
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