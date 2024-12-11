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Экономика

Итоги ноября. Цены на продукты, алкоголь и услуги растут

Цены на продукты и услуги в Кыргызстане продолжают расти. За январь — ноябрь особенно заметно подорожали алкоголь, табак и непродовольственные товары. В то же время некоторые продукты, такие как гречка и фрукты, стали немного дешевле. Средняя зарплата в стране немного увеличилась, а прожиточный минимум не меняется с сентября.

Алкоголь и сигареты продолжают дорожать

По итогам 11 месяцев 2024 года рост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 5,4 процента. При этом стоимость алкогольных напитков и табачных изделий повысилась на 10,6 процента, непродовольственных товаров — на 4,9 процента, пищевых продуктов и безалкогольных напитков — на 3,8 процента, тарифов на услуги для населения — на 7,9 процента.

Кроме того, цены выросли на следующие продукты:

  • Творог жирный — на 8,5 процента;

  • Масло сливочное — на 8,4 процента;

  • Кондитерские изделия — на 7,4 процента;

  • Рыба — на 6,4 процента;

  • Крупа манная — на 5,3 процента;

  • Мука высшего сорта — на 5,7 процента;

  • Безалкогольные напитки — на 5,6 процента;

  • Выпечные изделия — на 5,5 процента;

  • Рис среднезерный — на 4,1 процента;

  • Сыры — на 3,8 процента;

  • Молоко — на 3,7 процента;

  • Подсолнечное масло — на 2,9 процента.

Продукты, на которые снизились цены:

  • Крупа гречневая — на 17,6 процента;

  • Свежие фрукты — на 14,9 процента;

  • Молоко разливное — на 5,4 процента;

  • Свежие овощи — на 4,9 процента;

  • Варенье, джем, повидло — на 2,9 процента;

  • Яйца — на 2,6 процента;

  • Мука первого сорта — на 2,4 процента;

  • Хлопковое масло — на 0,5 процента.

Повышение стоимости и тарифов наблюдалось во всех регионах Кыргызстана. Самый заметный рост в Иссык-Кульской области (7 процентов). Продукты и напитки сильнее всего подорожали в Бишкеке (5,2 процента). Непродовольственные товары больше всего подорожали в Таласской области (8,6 процента).

Алкоголь и табак стали дороже в Оше (14,9 процента). Тарифы на услуги для населения больше всего выросли в Баткенской и Иссык-Кульской (10,3 процента) областях.

Продуктовая корзина 24.kg

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что с начала года стоимость продуктовой корзины снизилась на 295 сомов. По сравнению с данными на конец ноября 2023-го она подорожала на 797 сомов.

По отношению к октябрю 2018 года, когда мы начали эксперимент, продуктовая корзина подорожала почти в два раза — на 3 тысячи 143 сома.

Наши данные показывают, что за 11 месяцев больше всего в Бишкеке подорожали хлеб, молоко, мясо, картофель, лук, груши, макароны и растительное масло.

Подешевели гречка, перец, яблоки, яйца, огурцы, морковь, бананы, рис, помидоры, капуста и сахар.

Что подорожало в ноябре

В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем цены выросли в среднем на 1,2 процента. Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки — на 1,4 процента. Непродовольственные товары, алкоголь и табак подорожали на 1,2 процента, а тарифы на услуги для населения выросли на 0,4 процента.

Цены и тарифы выросли во всех регионах страны. Самый заметный рост в Иссык-Кульской области — 1,8 процента.

Зарплата продолжает расти

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 36 тысяч 2 сомов, это $414 по официальному курсу. За месяц она в среднем выросла на 211 сомов. Рост был на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Также рост зарплаты отмечен в сферах водоснабжения и получения вторичного сырья (21,6 процента), а также добычи полезных ископаемых (21,3 процента).

Добавим, что по итогам третьего квартала этого года величина прожиточного минимума в республике достигла 7 тысяч 889 сомов. По сравнению со вторым кварталом он снизился на 255 сомов. При этом прожиточный минимум остается на 133 сома выше, чем в третьем квартале 2023-го, и на 711 сомов, чем в 2022 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313782/
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