Золото подорожало в 2024 году на 21,6 процента. Чего ждать от него в 2025-м

В 2024 году унция золота, которое реализует Национальный банк, подорожала на 21,61 процента. Если в первый рабочий день 2024-го, 8 января, слиток весом
В начале 2024 года цена унции золота не превышала 193 тысяч сомов. Минимальная цена была 15 февраля 2024-го. Тогда унция подешевела до 185 тысяч 959 сомов. Но с 5 марта она стала резко дорожать и уже 7 марта превысила отметку в 200 тысяч сомов.
Рекордно высокой цена унции была 31 октября, когда она подорожала до 244 тысяч 652,5 сома.
Отметим, аналитики в начале 2024-го прогнозировали, что за год цены на золото достигнут рекордных показателей. В докладе Всемирного банка говорилось, что это связано с устойчивым интересом инвесторов к «активам-убежищам» на фоне экономической и геополитической нестабильности.
По прогнозам аналитиков, цена на золото останется высокой еще минимум два года, превышая доковидные показатели примерно на 80 процентов.
В среднем слитки Нацбанка в 2024 году подорожали на 21,8 процента, как и ожидали аналитики Всемирного банка в начале года. Напомним, они прогнозировали рост цен на 21 процент.
Больше всего подорожал слиток весом в
Аналитики прогнозируют, что в 2025 году цена унции золота превысит $3 тысячи. По курсу доллара, определенному Национальным банком на 9 января 2025 года, это 261 тысяча сомов.