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Экономика

Золото подорожало в 2024 году на 21,6 процента. Чего ждать от него в 2025-м

В 2024 году унция золота, которое реализует Национальный банк, подорожала на 21,61 процента. Если в первый рабочий день 2024-го, 8 января, слиток весом 31,1035 грамма стоил 191 тысячу 707 сомов, то в последний рабочий день ушедшего года, 31 декабря, цена продажи слитков составляла 233 тысячи 140 сомов.

Фото из интернета
Фото Фото из интернета. Слиток золота НБ КР

В начале 2024 года цена унции золота не превышала 193 тысяч сомов. Минимальная цена была 15 февраля 2024-го. Тогда унция подешевела до 185 тысяч 959 сомов. Но с 5 марта она стала резко дорожать и уже 7 марта превысила отметку в 200 тысяч сомов.   

Рекордно высокой цена унции была 31 октября, когда она подорожала до 244 тысяч 652,5 сома.   

Отметим, аналитики в начале 2024-го прогнозировали, что за год цены на золото достигнут рекордных показателей. В докладе Всемирного банка говорилось, что это связано с устойчивым интересом инвесторов к «активам-убежищам» на фоне экономической и геополитической нестабильности.

По прогнозам аналитиков, цена на золото останется высокой еще минимум два года, превышая доковидные показатели примерно на 80 процентов.

В среднем слитки Нацбанка в 2024 году подорожали на 21,8 процента, как и ожидали аналитики Всемирного банка в начале года. Напомним, они прогнозировали рост цен на 21 процент.

Больше всего подорожал слиток весом в 10 граммов — на 23,42 процента. Если в начале января 2024-го он стоил 61 тысячу 774,5 тысячи сомов, то в конце года уже 76 тысяч 240,5 сома. То есть за год прибавил в цене 14 тысяч 466 сомов.  

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году цена унции золота превысит $3 тысячи. По курсу доллара, определенному Национальным банком на 9 января 2025 года, это 261 тысяча сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316281/
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