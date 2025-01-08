Стоимость золота в 2025 году может достичь $3 тысяч за унцию

Аналитики прогнозируют, что цена золота в 2025 году может превысить $3 тысячи за унцию. По мнению экспертов, ключевыми факторами роста являются политика Федеральной резервной системы США (ФРС), геополитическая напряженность и активные закупки золота центральными банками.

Ожидается, что ФРС продолжит снижать процентные ставки, что традиционно повышает привлекательность золота как инвестиционного актива. Кроме того, в условиях нестабильности и геополитических потрясений спрос на драгоценный металл возрастает, поскольку он воспринимается как «тихая гавань» для инвесторов. Активное наращивание резервов центральными банками, в частности Россией, Индией и Турцией, также поддерживает цены на золото. Об этом пишет Газета.ру.

По прогнозам Goldman Sachs и UBS, в 2025 году стоимость золота может достичь отметки $3 тысячи за унцию. Вместе с этим аналитики предупреждают о возможных краткосрочных коррекциях цен, что может предоставить инвесторам дополнительные возможности для покупки. Например, эксперты «БКС Мир инвестиций» ожидают диапазон цен от $2 тысяч 600 до $2 тысяч 900.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS писало, что к концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2 тысяч 900 за унцию.

Таким образом, несмотря на возможные краткосрочные колебания, большинство аналитиков сходятся во мнении, что в 2025 году золото сохранит свою привлекательность для инвесторов.

Напомним, в 2024-м золото уже достигало исторического максимума, превысив $2 тысячи 800 за унцию.