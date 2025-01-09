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Экономика

Налог на топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по 1 сому с литра ГСМ

В Кыргызстане отменили налог на автомобили. Вместо этого теперь будут взимать по 1 сому с каждого литра топлива. Об этом рассказал президент Садыр Жапаров, объяснив, что это связано с изменениями в Законе «О дорожном фонде».

Редакция 24.kg решила предварительно посчитать, сколько новый налог сможет принести средств в бюджет.

В Службе антимонопольного регулирования заявляли, что индикативный баланс на 2024 год по светлым нефтепродуктам (бензин и дизельное топливо) утвержден в объеме 1,2 миллиона тонн:

  • бензин — 650 тысяч тонн (или примерно 866 миллионов литров),

  • дизельное топливо — 550 тысяч тонн (647 миллионов литров).

Этот объем полностью покрывает потребности топливного рынка страны. Основная часть нефтепродуктов импортируется из России.

Так, за год бензин и дизель смогут пополнить Дорожный фонд на 1,513 миллиарда сомов.

На рынке Кыргызстана доминируют следующие компании:

  • ОсОО «Газпром нефть Азия»;

  • ОсОО «Альфа Ойл» («Ред Петролеум»);

  • ЗАО «PH-Кыргызнефтепродукт».

Среднесуточное потребление в республике составляет:

  • бензин — 1 тысяча 781 тонна (примерно 2,37 миллиона литров),

  • дизельное топливо — 1 тысяча 507 тонн (примерно 1,77 миллиона литров).

Всего кыргызстанцы ежедневно потребляют 3 тысячи 288 тонн топлива, и в день в Дорожный фонд должно поступать примерно 4,14 миллиона сомов.

Добавим, что за январь – ноябрь 2024-го налог на движимое имущество принес бюджету Кыргызстана около 1,19 миллиарда сомов. Из них юридические лица выплатили 166,9 миллиона сомов, а физические — 1,03 миллиарда сомов.

Отметим, что первый заместитель министра транспорта Талантбек Солтобаев сообщал, что ведомство ожидает 1,7 миллиарда сомов поступлений от налога на топливо.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316254/
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