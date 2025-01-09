Российский рубль и доллар подорожали. Курсы валюты на 9 января

Фото из интернета. Евро впервые за долгое время опустился ниже отметки в 90 сомов

Официальные курсы доллара и российского рубля повысились по отношению к сому, евро, тенге и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,88 сома, продают — по 87,36 сома. Номинальный курс Национального банка — 87 сомов (рост — 0,01 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,4 сома, продают — по 90,34 сома. Официальный курс — 89,7666 сома (падение — 0,96 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,782 сома, продают — по 0,873 сома. Курс Национального банка — 0,7935 сома (рост — 0,8 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,114 сома, продают — по 0,1801 сома. Официальный курс — 0,165 сома (снижение — 0,42 процента).

Китайский юань также подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,3 сома. Официальный курс — 11,8664 сома (снижение — 0,44 процента).