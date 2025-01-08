10:04
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Экономика

Перечень товаров и сырья, облагаемых НДС по нулевой ставке, утвердил кабмин

Перечень товаров и сырья, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, утвердил кабинет министров. Соответствующее постановление подписано в правительстве.

Отмечается, что решение направлено на поддержку сельскохозяйственного сектора и стабилизацию цен на продукты питания.

В документе говорится, что НДС по нулевой ставке распространяется как на готовые товары, так и на сырье, предназначенное для производства кормов для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

Также продлены сроки действия льготного налогообложения, установленные ранее.

Кабмин внес изменения в ранее принятое постановление о государственном регулировании цен на социально значимые товары, исключив из перечня подсолнечник.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316114/
просмотров: 621
Версия для печати
Материалы по теме
Жизненно важные лекарства освободят от НДС
НДС для строительной отрасли вводить не будут
Министр экономики объяснил, зачем хотят ввести НДС для застройщиков
Садыр Жапаров против введения НДС для стройотрасли — торага парламента
НДС для застройщиков. Для получения жилья в ГИК подано 38 тысяч заявлений
В Кыргызстане обновлена форма отчета по налогу на добавленную стоимость — ГНС
Изменен порядок оплаты косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме
Кабинет министров обнулил НДС на импорт растительного масла
Импорт растительного масла будет облагаться налогом на добавленную стоимость
В супермаркетах Бишкека подешевело растительное масло
Популярные новости
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные
Строить логистический центр Wildberries в&nbsp;Кыргызстане начнут в&nbsp;2025 году Строить логистический центр Wildberries в Кыргызстане начнут в 2025 году
В&nbsp;мире замедлился рост производства мяса, что вызвало его подорожание В мире замедлился рост производства мяса, что вызвало его подорожание
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
10:01
Клуб «Дордой» пополнился футболистами из Италии, Сербии, Боснии и Украины Клуб «Дордой» пополнился футболистами из Италии, Сербии...
09:43
Нацбанк намерен взять под контроль тарифы и комиссии за предоставление услуг
09:29
Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на 8 января
09:13
На 79-м году жизни скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Мамат Орозбаев
09:05
Перечень товаров и сырья, облагаемых НДС по нулевой ставке, утвердил кабмин
7 января, вторник
22:30
Facebook и Instagram станут свободнее. Meta ослабляет контроль контента