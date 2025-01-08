Перечень товаров и сырья, облагаемых НДС по нулевой ставке, утвердил кабмин

Перечень товаров и сырья, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, утвердил кабинет министров. Соответствующее постановление подписано в правительстве.

Отмечается, что решение направлено на поддержку сельскохозяйственного сектора и стабилизацию цен на продукты питания.

В документе говорится, что НДС по нулевой ставке распространяется как на готовые товары, так и на сырье, предназначенное для производства кормов для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

Также продлены сроки действия льготного налогообложения, установленные ранее.

Кабмин внес изменения в ранее принятое постановление о государственном регулировании цен на социально значимые товары, исключив из перечня подсолнечник.