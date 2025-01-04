Растительные масла в 2024 году подорожали на 33,5 процента

Мировые цены на растительные масла в декабре 2024 года оказались на 33,5 процента выше, чем в декабре 2023-го. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Произошло это, по данным ФАО, на фоне сокращения предложений на мировом уровне.

По сравнению с ноябрем 2024 года в декабре цены на растительные масла немного снизились — на 0,5 процента.

«Зафиксированное незначительное сокращение обусловлено прежде всего снижением цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла на фоне сдержанного роста цен на пальмовое. В декабре мировые котировки пальмового масла в среднем выросли на 2 процента по сравнению с прошлым месяцем, что связано в первую очередь с дальнейшим сокращением предложения в ведущих странах-производителях Юго-Восточной Азии», — сообщает ФАО.

По ее данным, мировые цены на соевое масло, напротив, продемонстрировали умеренное снижение, чему способствовали высокое предложение на мировом уровне и некоторое ослабление спроса в Соединенных Штатах Америки.

Мировые цены на рапсовое и подсолнечное масла также снизились ввиду сокращения спроса.