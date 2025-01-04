На встречу высоких гостей в 2024 году потратили более 60 миллионов сомов

На подготовку и проведение мероприятий в связи с визитами высоких гостей в Кыргызстан в 2024 году потратили 60 миллионов 47,4 тысячи сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

По его данным, 35 миллионов 175,8 тысячи сомов ушло на государственный визит президента Турции Реджепа Эрдогана и официальный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

12 миллионов сомов потратили на подготовку и проведение XI саммита Организации тюркских государств, выплату представительских расходов.

На мероприятия в рамках официального визита премьер-министра Малайзии 15-16 мая ушло 8 миллионов 334,2 тысячи сомов.

Еще 4 миллиона 537,4 тысячи сомов потратили на мероприятия в рамках визита Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша 1-3 июля.