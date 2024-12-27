Брат Аскара Салымбекова стал владельцем половины акций банка «Бай-Тушум»

Брат Аскара Салымбекова Мамытбай Салымбеков стал владельцем половины акций банка «Бай-Тушум». Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Отмечается, что в реестре акционеров ОАО «Банк «Бай-Тушум» произошли изменения. Мамытбай Салымбеков стал владельцем 50,75 процента обыкновенных акций банка.

Напомним, что в марте 2023 года акции банка «Бай-Тушум» были приобретены сыном Мамытбая Салымбекова — Жумабеком Салымбековым. В октябре 2023 года он стал главой совета директоров банка.

3 июля 2024 года он покинул пост в связи с участием в парламентских выборах. Позже, 7 июля, ЦИК зарегистрировала его депутатом.

В связи с этим Жумабек Салымбеков заключил договор доверительного управления, после чего передал свои акции в банке «Бай-Тушум» ЗАО «Заман».