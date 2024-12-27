Несмотря на введенный указом президента мораторий на проведение проверок бизнеса, административные действия со стороны правоохранительных органов, взаимодействие которых с предпринимателями должно быть минимальным, продолжают иметь место. Об этом заявили в Международном деловом совете.

По данным МДС со ссылкой на открытые данные и обращения бизнеса, в 2024 году проведены проверки в компаниях из самых разных отраслей экономики, в числе которых представители промышленности, различных услуг, микрофинансовых и других предприятий.

Отмечается, что эти проверки нередко сопровождаются изъятием товаров, опечатыванием офисов, производственных и складских помещений, что нарушает нормальное функционирование компаний, создает атмосферу неопределенности для предпринимателей и препятствует их долгосрочному развитию.

В МДС подчеркивают, что подобные действия противоречат Указу президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», направленному на исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность бизнеса и создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.