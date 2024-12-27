13:47
USD 87.00
EUR 90.43
RUB 0.88
Экономика

Несмотря на президентский мораторий, проверки бизнеса продолжаются — МДС

Несмотря на введенный указом президента мораторий на проведение проверок бизнеса, административные действия со стороны правоохранительных органов, взаимодействие которых с предпринимателями должно быть минимальным, продолжают иметь место. Об этом заявили в Международном деловом совете.

По данным МДС со ссылкой на открытые данные и обращения бизнеса, в 2024 году проведены проверки в компаниях из самых разных отраслей экономики, в числе которых представители промышленности, различных услуг, микрофинансовых и других предприятий.  

Отмечается, что эти проверки нередко сопровождаются изъятием товаров, опечатыванием офисов, производственных и складских помещений, что нарушает нормальное функционирование компаний, создает атмосферу неопределенности для предпринимателей и препятствует их долгосрочному развитию.

В МДС подчеркивают, что подобные действия противоречат Указу президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», направленному на исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность бизнеса и создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315575/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат призывает Санэпиднадзор проверять точки общепита, а не сидеть в кабинете
Изменение правил и снижение кредитных ставок ударят по финансированию бизнеса
Вызвало непонимание у бизнеса и банковской сферы. Глава МДС о Торговой компании
МДС будет представлять интересы бизнеса при обращениях в суд ЕАЭС
Как привлечь инвестиции? Бизнес предлагает обратиться в консалтинговую компанию
В Баткене прошло первое заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям
Предпринимателям расскажут о преференциях во внешней торговле
Кыргызстану нужны законодательные стимулы для развития зеленых технологий
При Верховном суде заработала мониторинговая группа защиты прав бизнеса
Бизнес просит президента приостановить продвижение нового Налогового кодекса
Популярные новости
Ввести комиссию за&nbsp;обмен &laquo;белых&raquo; долларов предлагает Нацбанк Ввести комиссию за обмен «белых» долларов предлагает Нацбанк
Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН
Рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;23&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на 23 декабря
Рубль заметно подорожал, доллар&nbsp;&mdash; стабилен. Курсы валюты на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль заметно подорожал, доллар — стабилен. Курсы валюты на 25 декабря
Бизнес
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
27 декабря, пятница
13:44
Кыргызстанцы проигнорировали льготное кредитование на газификацию Кыргызстанцы проигнорировали льготное кредитование на г...
13:28
Несмотря на президентский мораторий, проверки бизнеса продолжаются — МДС
13:10
Авиакатастрофа в Актау. Самолет сбит в небе над Грозным — депутат Мусабеков
13:00
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
12:40
Депутат предлагает штрафовать до 20 тысяч сомов за продажу голосов на выборах