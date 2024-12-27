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Экономика

ЕАБР прогнозирует курс сома к доллару до 93,1 в 2027 году

Курс кыргызского сома к доллару США к 2027-му может прийти к отметке 93,1 сома в среднем за год. Такой прогноз дают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).

По их оценке, в 2024-м среднегодовой курс доллара составит 87,1 сома, это ниже уровня прошлого года, когда он зафиксирован на отметке 87,9 сома.

Эксперты банка считают, что при этом уже в 2025-м ожидается постепенный рост курса американской валюты до 87,4 сома, к 2026 году он может увеличиться до 89,7 сома. К 2027-му доллар преодолеет порог в 93 сома, прогнозируют в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315535/
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