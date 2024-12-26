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Экономика

После отмены патента сборы налогов с торговцев выросли в 10 раз

После отмены патента объем налоговых поступлений от торговцев увеличился более чем в 10 раз. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

По информации зампредседателя Налоговой службы Кубанычбека Ысабекова, ранее от патента для торговой деятельности поступало 1,5 миллиарда сомов в год, из которых 400 миллионов собиралось с рынка «Дордой».

С 1 июля 2024-го патент для торговой деятельности отменен.

Депутат Арсланбек Эгембердиев поинтересовался, от чего поступало больше налогов — от патента или от применения ККМ. 

Заместитель председателя ГНС Нурлан Умтулов пояснил, что с 1 июля предприниматели, ранее работавшие по патенту, перешли на другие системы налогообложения, включая общую. Стратегически крупные рынки, такие как «Дордой» и «Кара-Суу», перешли на специальный налоговый режим.

«До 2023 года от этой категории поступало около 300 миллионов сомов. За 11 месяцев 2024-го собрано уже 13 миллиардов. Это свидетельствует о том, что торговцы установили кассовые аппараты и теперь платят налоги в зависимости от объема выручки», — заявил он.

Ранее в ГНС сообщали, что в настоящее время использование контрольно-кассовых машин среди предпринимателей составляет 100 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315473/
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