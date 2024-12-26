13:11
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Экономика

Введение временного запрета на ввоз сахара инициирует Минсельхоз

Совет по продовольственной безопасности и питанию Кыргызстана инициирует введение временного запрета на ввоз белого сахара на шесть месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отмечают, что эта мера направлена на поддержку местных производителей, а также на создание условий для дальнейшего повышения урожайности и качества сахарной свеклы в следующем году.

По данным Минсельхоза, в этом году валовой сбор сахарной свеклы в стране составил 870,2 тысячи тонн. Это на 249,2 тысячи тонн больше по сравнению с 2023-м. Показатели позволяют произвести 120 тысяч тонн сахара, что полностью удовлетворит внутренние потребности республики.

Напомним, Совет по продовольственной безопасности и питанию КР создан постановлением кабмина в 2022 году. Цель — обеспечение населения продовольственными товарами первой необходимости и стабилизация ситуации на продовольственном рынке. Рабочий орган совета — Минсельхоз.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315467/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Мировые цены на сахар на 21,7 процента ниже, чем в 2023 году
Продлить запрет на вывоз известняка-ракушечника предлагает Минэкономики КР
Заводы «Каинды-Кант» и «Кошой» произвели более 62 тысяч тонн сахара — Минсельхоз
В ЕАЭС наибольший прирост сахарного производства зафиксирован в Кыргызстане
Про сахар, или Как народное богатство сохранили и приумножили
В ФАО рассказали, почему в мире подорожал сахар
В 2024 году в Кыргызстане планируют собрать 900 тысяч тонн сахарной свеклы
Кабмин инициирует введение временного запрета на вывоз картона и макулатуры
Власти выступают за запрет на использование религии в политических целях
В Казахстане запретили ввозить яблоки и вывозить бензин автотранспортом
Популярные новости
Ввести комиссию за&nbsp;обмен &laquo;белых&raquo; долларов предлагает Нацбанк Ввести комиссию за обмен «белых» долларов предлагает Нацбанк
Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН
Рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;23&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на 23 декабря
Рубль заметно подорожал, доллар&nbsp;&mdash; стабилен. Курсы валюты на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль заметно подорожал, доллар — стабилен. Курсы валюты на 25 декабря
Бизнес
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
26 декабря, четверг
13:11
Более 700 миллионов сомов поступило в казну от налога на Google за 11 месяцев Более 700 миллионов сомов поступило в казну от налога н...
12:47
Введение временного запрета на ввоз сахара инициирует Минсельхоз
12:41
Судебному департаменту передали 54 кроссовера почти за 103 миллиона сомов
12:33
ГКНБ вернул гостиничный комплекс «Ош-Нуру» на баланс государства
12:32
Главы муфтията и Госкомрелигий КР посетили Турцию с рабочим визитом