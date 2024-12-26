Введение временного запрета на ввоз сахара инициирует Минсельхоз

Совет по продовольственной безопасности и питанию Кыргызстана инициирует введение временного запрета на ввоз белого сахара на шесть месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отмечают, что эта мера направлена на поддержку местных производителей, а также на создание условий для дальнейшего повышения урожайности и качества сахарной свеклы в следующем году.

По данным Минсельхоза, в этом году валовой сбор сахарной свеклы в стране составил 870,2 тысячи тонн. Это на 249,2 тысячи тонн больше по сравнению с 2023-м. Показатели позволяют произвести 120 тысяч тонн сахара, что полностью удовлетворит внутренние потребности республики.

Напомним, Совет по продовольственной безопасности и питанию КР создан постановлением кабмина в 2022 году. Цель — обеспечение населения продовольственными товарами первой необходимости и стабилизация ситуации на продовольственном рынке. Рабочий орган совета — Минсельхоз.