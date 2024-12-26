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Экономика

Более 700 миллионов сомов поступило в казну от налога на Google за 11 месяцев

Более 700 миллионов сомов поступило в казну от налога на Google за 11 месяцев. Такие данные указаны в ежемесячном отчете Министерства финансов Кыргызстана.

По данным ведомства, с января этого года доходы от налога на добавленную стоимость с электронных услуг иностранных компаний составили 705,5 миллиона сомов. Отметим, что ранее составленный в министерстве прогноз оправдался.

Финансисты указывали, что в стране в 2024-м поступление налога на Google от иностранных компаний ожидается в размере 700 миллионов сомов. Эта сумма указана в проекте уточненного республиканского бюджета.

Напомним, в 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.

В 2023-м 48 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги, платили налоги в КР, в том числе Google, Facebook, «Яндекс Go», стриминговые сервисы, разработчики программного обеспечения. По данным Налоговой службы, ранее удаленную налоговую регистрацию прошли четыре фирмы, зарегистрированные в Нидерландах, по две компании в США, Великобритании, России и по одной — в Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Казахстане и на Кипре.     
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315466/
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