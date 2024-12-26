Более 700 миллионов сомов поступило в казну от налога на Google за 11 месяцев. Такие данные указаны в ежемесячном отчете Министерства финансов Кыргызстана.

По данным ведомства, с января этого года доходы от налога на добавленную стоимость с электронных услуг иностранных компаний составили 705,5 миллиона сомов. Отметим, что ранее составленный в министерстве прогноз оправдался.

Финансисты указывали, что в стране в 2024-м поступление налога на Google от иностранных компаний ожидается в размере 700 миллионов сомов. Эта сумма указана в проекте уточненного республиканского бюджета.

Напомним, в 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.