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Экономика

В Кыргызстане поступление от налога на Google составит около 700 миллионов сомов

В Кыргызстане в 2024 году поступление налога на Google от иностранных компаний ожидается в размере 700 миллионов сомов. Такая сумма указана Министерством финансов в проекте уточненного республиканского бюджета.

Отмечается, что за девять месяцев от уплаты НДС на электронные услуги иностранных организаций поступило 561,5 миллиона сомов.

Напомним, в 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.

В 2023 году 48 иностранных компаний, оказывающий электронные услуги, платили налоги в Кыргызстане, в том числе Google, Facebook, «Яндекс Go», стриминговые сервисы, разработчики программного обеспечения. По данным ГНС, ранее удаленную налоговую регистрацию прошли четыре фирмы, зарегистрированные в Нидерландах, по две компании в США, Великобритании, России и по одной — в Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Казахстане и на Кипре.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310670/
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