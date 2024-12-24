Рубль и евро немного подорожали, юань подешевел. Курсы валюты на 24 декабря

Фото из интернета. Доллар вторую неделю находится на одной отметке - 87 сомов

Официальные курсы российского рубля и евро выросли по отношению к сому, юаня — снизились. Доллар и тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,04 сома, продают по 91,01 сома. Официальный курс — 90,6366 сома (рост — 0,25 процента).

Российский рубль также подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,846 сома, продают по 0,879 сома. Курс НБ КР — 0,846 сома (рост — 0,34 процента).

Курс казахского тенге за сутки не изменился. Сегодня его покупают по 0,115 сома, продают по 0,1827 сома. Официальный курс — 0,1661 сома (без изменений).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9189 сома (снижение — 0,01 процента).