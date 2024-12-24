Экономики стран ЕАЭС сохраняют положительную динамику роста. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Отмечается, что по итогам девяти месяцев этого года во всех государствах Евразийского экономического союза продолжает наблюдаться позитивная динамика роста валового внутреннего продукта: в Армении — на 6 процентов, Беларуси — на 4,5 процента, Казахстане — на 4,1 процента, Кыргызстане — на 8,4 процента, России — на 4,2 процента.

Темп роста ВВП ЕАЭС в этот период увеличился на 4,2 процента.

Основными источниками экономического роста во всех странах союза стали оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность и строительство. Высокие темпы роста экономики поддержаны в Армении также за счет операций с недвижимым имуществом, в Беларуси и Казахстане — сельского хозяйства, в Кыргызстане и России — финансовой и страховой деятельности.

ЕЭК ожидает рост ВВП союза по итогам 2024-го на 4,1 процента.