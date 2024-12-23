Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай

В рамках проектов «Тамга-Каракол» и «Кемин-Торугарт» ведутся подготовительные работы по строительству мощных подстанций, которые обеспечат экспорт электроэнергии в Китай. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию энергетики страны.

Кроме того, он сообщил: по всей республике начато возведение новых солнечных и ветровых электростанций, что станет важным шагом в развитии зеленой энергетики.

Глава государства также отметил завершение строительства подстанций и линий для экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан в рамках проекта CASA-1000.

Он подчеркнул, что для привлечения инвесторов созданы благоприятные условия: налоговые льготы, преференции, финансовые гарантии и возможность установления цен на электроэнергию в иностранной валюте.

Напомним, что в 2023 году подписаны меморандумы о намерениях экспорта электроэнергии в КНР и строительстве ЛЭП 500 киловольт «Кыргызстан — Китай».