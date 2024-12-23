17:23
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Экономика

Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай

В рамках проектов «Тамга-Каракол» и «Кемин-Торугарт» ведутся подготовительные работы по строительству мощных подстанций, которые обеспечат экспорт электроэнергии в Китай. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию энергетики страны.

Кроме того, он сообщил: по всей республике начато возведение новых солнечных и ветровых электростанций, что станет важным шагом в развитии зеленой энергетики.

Глава государства также отметил завершение строительства подстанций и линий для экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан в рамках проекта CASA-1000.

Он подчеркнул, что для привлечения инвесторов созданы благоприятные условия: налоговые льготы, преференции, финансовые гарантии и возможность установления цен на электроэнергию в иностранной валюте.

Напомним, что в 2023 году подписаны меморандумы о намерениях экспорта электроэнергии в КНР и строительстве ЛЭП 500 киловольт «Кыргызстан — Китай».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315123/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Маркетплейс Temu готов сотрудничать в рамках логистического центра «Атбашы»
В Китае мужчина использовал 400 телефонов, пытаясь выиграть в онлайн-викторинах
Кыргызстанцы смогут получить высшее образование в Китае. Объявлен конкурс
Кыргызстан планирует разместить евробонды на китайских финансовых площадках
Завершилась дипмиссия посла КНР. Ду Дэвэнь принял Садыр Жапаров
Муж сбросил жену со скалы, а сейчас требует от нее $4 миллиона за развод
«Центральная Азия — Китай»: вопросы взаимодействия обсудили главы МИД
Глава МИД КР примет участие в министерской встрече «Центральная Азия — Китай»
Поставки самокатов и скутеров из Китая в Кыргызстан увеличились в четыре раза
Хакеры из Китая могли взломать телефоны около 150 американских политиков — CNN
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;мая 2025 года в&nbsp;Кыргызстане повысят тариф на&nbsp;электроэнергию С 1 мая 2025 года в Кыргызстане повысят тариф на электроэнергию
Российские импортеры разочарованы Торговой компанией Кыргызстана Российские импортеры разочарованы Торговой компанией Кыргызстана
Рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;23&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на 23 декабря
Евро и&nbsp;тенге дорожают, российский рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;19&nbsp;декабря Евро и тенге дорожают, российский рубль подешевел. Курсы валюты на 19 декабря
Бизнес
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
23 декабря, понедельник
17:05
Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай
16:55
В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня
16:49
Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя Налоговой службы
16:47
За оборот товаров без акцизной марки не будут штрафовать на 1 миллион сомов
16:45
На людей с инвалидностью открыли ИП и «повесили» огромные налоги — депутат