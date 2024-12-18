09:49
USD 87.00
EUR 91.26
RUB 0.84
Экономика

В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными

В кабинете министров определили случаи, при которых допускается выплата заработной платы в наличной форме.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане все работодатели — юридические лица обязаны выплачивать зарплату только в безналичной форме.

Однако в кабмине пояснили, что ряд ведомств, а также депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев прислали письма с обоснованием и просьбой сделать исключение для определенного рода работодателей.

«...Существуют обстоятельства, при которых данное правило может быть трудно соблюдено. Непредвиденные ситуации, такие как в условиях чрезвычайной ситуации/положения или удаленность места работы, могут препятствовать безналичным выплатам, что создает необходимость в установлении ясных правил наличной выплаты», — отметили в кабмине.

Министерство финансов, например, предложило выплату заработной платы в наличной форме производить в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Министерство юстиции и аппарат полномочного представителя президента в Баткенской области заметили, что выплата зарплаты в наличной форме возможна работающим в населенных пунктах, где отсутствует соответствующая банковская инфраструктура.

Кабмин считает, что допускается выплата заработной платы в наличной форме:

  • при отсутствии банковской инфраструктуры;
  • при найме сезонных работников для посева и сбора урожая (весенние и осенние полевые работы);
  • при наложении ареста на расчетные счета предприятий;
  • работникам товариществ собственников жилья (до 1 января 2026 года);
  • сельскохозяйственным кооперативам.

При этом необходимо отметить, что при выплате заработной платы в наличной форме работодатели обязаны вести соответствующую документацию, уплачивать налоги и обеспечивать соблюдение трудовых прав работников, добавили в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314507/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Максимум открытка. Мэр Бишкека запретил новогодние подарки от подчиненных
В КР предложили запретить коррупционерам пожизненно занимать госдолжности
Запрет на использование телефонов в школах: чиновники разработали правила
Итоги октября. Что в Кыргызстане подорожало больше всего за месяц
В Узбекистане запретили использовать животных в цирковых представлениях
Австралия законодательно запретит соцсети для детей до 16 лет
Садыр Жапаров поручил срочно рассмотреть повышение зарплаты сотрудникам цирка
Запрет снимать милиционеров на видео. Депутаты вернули законопроект
В Норвегии намерены запретить детям до 15 лет заходить в социальные сети
Избавляют от зависимости. Правительство Индонезии запретило продажу iPhone 16
Популярные новости
Сом подешевел относительно всех основных валют, кроме евро Сом подешевел относительно всех основных валют, кроме евро
Сом подешевел относительно доллара, евро и&nbsp;российского рубля Сом подешевел относительно доллара, евро и российского рубля
Дешевый рубль. Что это значит для мигрантов, бизнеса и&nbsp;экономики Кыргызстана Дешевый рубль. Что это значит для мигрантов, бизнеса и экономики Кыргызстана
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;14&nbsp;декабря. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 14 декабря. Больше всего подешевели огурцы
Бизнес
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
18 декабря, среда
09:44
В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными В виде исключения. В кабмине определили, кто может полу...
09:29
Доллар и российский рубль подорожали. Курсы валют на 18 декабря
09:19
Депутат хочет, чтобы стаж чиновников учитывали при получении лицензии адвоката
09:14
Бакыт Сыдыков назначен и. о. министра экономики и коммерции
08:41
В Баткенской области тоже решили отказаться от салютов в новогоднюю ночь