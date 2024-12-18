В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными

В кабинете министров определили случаи, при которых допускается выплата заработной платы в наличной форме.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане все работодатели — юридические лица обязаны выплачивать зарплату только в безналичной форме.

Однако в кабмине пояснили, что ряд ведомств, а также депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев прислали письма с обоснованием и просьбой сделать исключение для определенного рода работодателей.

«...Существуют обстоятельства, при которых данное правило может быть трудно соблюдено. Непредвиденные ситуации, такие как в условиях чрезвычайной ситуации/положения или удаленность места работы, могут препятствовать безналичным выплатам, что создает необходимость в установлении ясных правил наличной выплаты», — отметили в кабмине.

Министерство финансов, например, предложило выплату заработной платы в наличной форме производить в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Министерство юстиции и аппарат полномочного представителя президента в Баткенской области заметили, что выплата зарплаты в наличной форме возможна работающим в населенных пунктах, где отсутствует соответствующая банковская инфраструктура.

Кабмин считает, что допускается выплата заработной платы в наличной форме:

при отсутствии банковской инфраструктуры;

при найме сезонных работников для посева и сбора урожая (весенние и осенние полевые работы);

при наложении ареста на расчетные счета предприятий;

работникам товариществ собственников жилья (до 1 января 2026 года);

сельскохозяйственным кооперативам.

При этом необходимо отметить, что при выплате заработной платы в наличной форме работодатели обязаны вести соответствующую документацию, уплачивать налоги и обеспечивать соблюдение трудовых прав работников, добавили в кабмине.