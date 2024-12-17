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Экономика

Обновить тарифы для распределительных компаний хочет Министерство энергетики

Обновить тарифы для распределительных компаний хочет Министерство энергетики Кыргызстана. Подготовлен проект приказа, предусматривающий пересмотр методик расчета тарифов для распределительных компаний. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, это связано с необходимостью покрыть дефицит денежных средств в энергосистеме, который возник из-за импорта электроэнергии из других стран.

Минэнерго намерен стабилизировать финансовое состояние энергетического сектора, обеспечить устойчивую работу энергосистемы и надежное снабжение населения и экономики электричеством.

Уточняется, что действующие методики, утвержденные ранее, регулируют, как распределительные предприятия рассчитывают тарифы на покупку электроэнергии у основного поставщика — ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Тарифы включают все расходы, связанные с эксплуатацией, техобслуживанием и ремонтом оборудования.

В связи с тем, что Кыргызстан вынужден импортировать электричество, в ведомстве предлагают учитывать дополнительные затраты в тарифах для распредкомпаний. Это позволит компенсировать расходы основного поставщика.

По мнению чиновников, изменения позволят:

  • снизить дефицит финансов в энергетическом секторе;
  • сделать расчеты затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования более реалистичными;
  • сохранить стабильность энергосистемы в условиях растущих расходов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314390/
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