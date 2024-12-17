Обновить тарифы для распределительных компаний хочет Министерство энергетики Кыргызстана. Подготовлен проект приказа, предусматривающий пересмотр методик расчета тарифов для распределительных компаний. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Как пояснили в ведомстве, это связано с необходимостью покрыть дефицит денежных средств в энергосистеме, который возник из-за импорта электроэнергии из других стран.
Минэнерго намерен стабилизировать финансовое состояние энергетического сектора, обеспечить устойчивую работу энергосистемы и надежное снабжение населения и экономики электричеством.
Уточняется, что действующие методики, утвержденные ранее, регулируют, как распределительные предприятия рассчитывают тарифы на покупку электроэнергии у основного поставщика — ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Тарифы включают все расходы, связанные с эксплуатацией, техобслуживанием и ремонтом оборудования.
В связи с тем, что Кыргызстан вынужден импортировать электричество, в ведомстве предлагают учитывать дополнительные затраты в тарифах для распредкомпаний. Это позволит компенсировать расходы основного поставщика.
По мнению чиновников, изменения позволят:
- снизить дефицит финансов в энергетическом секторе;
- сделать расчеты затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования более реалистичными;
- сохранить стабильность энергосистемы в условиях растущих расходов.