Обновить тарифы для распределительных компаний хочет Министерство энергетики Кыргызстана. Подготовлен проект приказа, предусматривающий пересмотр методик расчета тарифов для распределительных компаний. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, это связано с необходимостью покрыть дефицит денежных средств в энергосистеме, который возник из-за импорта электроэнергии из других стран.

Минэнерго намерен стабилизировать финансовое состояние энергетического сектора, обеспечить устойчивую работу энергосистемы и надежное снабжение населения и экономики электричеством.

Уточняется, что действующие методики, утвержденные ранее, регулируют, как распределительные предприятия рассчитывают тарифы на покупку электроэнергии у основного поставщика — ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Тарифы включают все расходы, связанные с эксплуатацией, техобслуживанием и ремонтом оборудования.

В связи с тем, что Кыргызстан вынужден импортировать электричество, в ведомстве предлагают учитывать дополнительные затраты в тарифах для распредкомпаний. Это позволит компенсировать расходы основного поставщика.

По мнению чиновников, изменения позволят: