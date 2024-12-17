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Экономика

Сом подешевел относительно доллара, евро и российского рубля

Фото из интернета. Тенге и юань заметно подешевели по отношению к сому

Официальные курсы доллара, евро и российского рубля выросли по отношению к сому, тенге и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают — по 87,34 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,9977 сома (рост — 0,05 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,85 сома, продают — по 91,82 сома. Официальный курс — 91,4563 сома (рост — 0,45 процента).

Российский рубль вновь подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,827 сома, продают — по 0,865 сома. Курс Национального банка — 0,8422 сома (рост — 0,84 процента).

Курс казахского тенге заметно снизился. Сегодня его покупают по 0,1148 сома, продают — по 0,1837 сома. Официальный курс — 0,1644 сома (падение — 1,32 процента).

Китайский юань резко подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9452 сома (падение — 2,4 процента).

  • С начала 2024 года НБ КР провел 25 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 12 — по продаже на общую сумму $622 миллиона 550 тысяч. 

  • В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314385/
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