Сом подешевел относительно всех основных валют, кроме евро

Фото из интернета. Российский рубль по-прежнему остается самой нестабильной валютой — он то резко дорожает, то также быстро дешевеет

Официальные курсы доллара, российского рубля, тенге и юаня повысились по отношению к сому, евро — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,87 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,9577 сома (рост — 0,18 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,88 сома, продают по 91,84 сома. Официальный курс — 91,0317 сома (снижение — 0,21 процента).

Российский рубль вновь подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,825 сома, продают по 0,863 сома. Курс НБ КР — 0,8352 сома (рост — 1,54 процента).

Курс казахского тенге также повысился. Сегодня его покупают по 0,1153 сома, продают по 0,1804 сома. Официальный курс — 0,1666 сома (рост — 0,48 процента).

Китайский юань резко подорожал. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 12,2393 сома (рост — 2,45 процента).

Национальный банк КР провел 9 декабря первую в этом месяце интервенцию. Всего на валютном рынке он реализовал $88 миллионов.

С начала 2024 года НБ КР провел 24 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 11 — по продаже на общую сумму $570 миллионов 850 тысяч.